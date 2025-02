Social: Banda Tropicália e DJs animam o carnaval no Umuarama

A Banda Tropicália e DJs irão animar o carnaval do Umuarama Clube de Bariri. O tema da festa do momo neste ano diz respeito aos 60 anos de existência do clube: Jubileu de Diamante do Umuarama.

A Banda Tropicália irá se apresentar nas noites de sábado (1º) e segunda-feira (3), a partir das 22h, e matinês do domingo (2) e terça-feira (4).

Os DJs Theo Aguilera e Gustavo Castro comandam o som no sábado (1º). Na segunda-feira (3) é a vez dos DJs Ala Yuri, Marrom e Gustavo Castro. Há também praça de alimentação.

Para associados do clube a festa é gratuita. Para visitantes o ingresso antecipado para cada noite custa R$ 60,00. O pacote para as duas noites sai por R$ 100,00.

Para as matinês, crianças até 5 anos não pagam entrada. O ingresso sai por R$ 15,00 para quem tem entre 6 e 12 anos. Adultos pagam R$ 30,00 para curtir cada matinê.

Os pontos de venda de bilhetes são a secretaria do clube e a Papelaria Nota 10.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3662-1283, 3662-6565 e 98196-0611.