REGIÃO: Itaju promove peça teatro para alunos

A Prefeitura de Itaju promoveu na sexta-feira (4) a peça teatral “Vim Ver Maria”, interpretada pelo grupo teatral “Soarte”, de Ourinhos. O espetáculo foi apresentado para as crianças e adolescentes das escolas municipais.

A peça teve como objetivo orientar crianças e adolescentes, abordando o abuso infantil de forma lúdica, com enfoque na orientação sobre a violência e ações preventivas.

A diretora da Educação do Município, professoras e alunos elogiaram a apresentação de caráter formativo, baseada em relatos de psicólogas e assistentes sociais.

“Vim ver Maria” mostra a convivência de uma família, em que Maria, filha mais nova, é vítima de abuso dentro de casa.

Dentro dessa narrativa, o grupo desenvolve algumas situações e sentimentos que a criança vive quando passa por essa situação, como o medo, a vergonha e, em seguida, as atitudes que a levará a enfrentar a situação e denunciá-la. É uma questão de saber com quem contar e, no espetáculo, se demonstra diversas formas, como a escola, os pais, Conselho Tutelar, o Disque 100.