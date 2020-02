Rastro do Forró é atração do Baile da Terceira Idade

Trio agita noite de sábado no clube – Divulgação

Neste sábado, 1º de fevereiro, o Baile da Terceira Idade traz banda Rastro do Forró, de Dois Córregos, no Clube da Melhor Idade de Bariri, às 21 horas.

O trio é composto por Bruno Martins no vocal e acordeon, Augusto no vocal e violão e Rodrigo no vocal e teclado. Eles prometem animar a noite com músicas do forró.

Sócios pagam R$ 7 e visitantes R$ 10. Menores de 18 anos não entram.