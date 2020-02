Quase 5.000 pessoas prestigiam bandas e DJ no Umuarama

O público que foi ao carnaval do Umuarama Clube de Bariri nas noites de sábado, dia 22, à segunda-feira, dia 24, dividiu-se entre as atrações no salão social e o DJ Paulinho Pio, que comandou o funk e músicas eletrônicas em tenda montada na área externa do clube.

Segundo o Umuarama, as três noites e as duas matinês reuniram 4.900 pessoas. A noite de maior movimento foi a segunda-feira, com 1.200 frequentadores. O sábado reuniu 1.000 foliões e o domingo, 500.

As matinês foram concorridas, como todo ano acontece. Crianças até 10 anos de idade (mesmo visitantes) não pagaram entrada. No domingo o clube registrou a presença de 1.300 pessoas e na terça-feira de 900 foliões.

O presidente do Umuarama, Homero Oréfice, disse em entrevista ao Sistema Belluzzo e Jornal Candeia que o público pagante (visitantes acima de 10 anos de idade) na matinê de domingo foi recorde no clube.

Além da Banda Tropicália, que animou as três noites e as duas matinês do carnaval 2020, o Umuarama trouxe três atrações para os bailes no período noturno. O objetivo é que os foliões chegassem mais cedo para curtir a festa.

O grupo Amigos do Samba se apresentou no sábado, a Fest Samba Escola de Samba marcou presença no domingo e a banda Intuição S/A subiu ao palco na segunda-feira.