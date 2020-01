Pantaneiro traz Cleyton & Simone no dia 24

Dupla anima o Pantaneiro na próxima sexta-feira – Divulgação

Na próxima sexta feira, dia 24, o Recanto Pantaneiro traz a dupla Cleyton & Simone com o melhor do sertanejo a partir das 21 horas, com entrada franca.

Quem for ao local poderá saborear deliciosas porções de tilápia, pacu, frango, leitoa, costela no bafo, polenta, fritas, bebidas, sucos e chopp.

Durante a semana de segunda a sexta, menos terça (fechado), o estabelecimento oferece almoço self service a vontade por R$ 14,99.

Aos sábados no almoço costela no bafo e no domingo porco no rolete. O local é também apropriado para confraternizações, festas de casamentos, aniversários, batizados e para a prática de pesca esportiva o valor de 15,00 por pessoa o dia todo e com uma grande variedade de peixes como pacu, pintado com mais de 5 kg, tilápia, piau, tambaqui e outros. Tem também área de lazer para as crianças.

Fones para contato 14-98153-5835 e 16-99715-4925. O Recanto Pantaneiro fica às margens da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP 304).