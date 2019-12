Pantaneiro recebe a dupla Bianca & Reginaldo

Dupla Bianca & Reginaldo apresentará o melhor do sertanejo na sexta-feira, dia 3

O Recanto Pantaneiro terá a presença da dupla Bianca & Reginaldo na sexta-feira, dia 3, com muita música sertaneja. Não será cobrada entrada do público num show que começa às 21h.

Quem for ao local poderá saborear deliciosas porções de tilápia, pacu, frango, leitoa, costela no bafo, polenta e fritas, além de bebidas e sucos, chope e a torre de chope.

O Pantaneiro prepara almoço de segunda à sexta-feira, com exceção das terças-feiras. O self-service (à vontade) custa por R$ 14,99 por pessoa. Aos sábados no almoço o prato principal é a costela no bafo e no domingo, o porco no rolete.

Está aceitando reservas de mesas para almoço especial de Ano-Novo. O contato é pelos telefones (14) 9-8153-5835 e (16) 9-9715-4925.

O local é também apropriado para confraternizações, festas de casamentos, aniversários e batizados.

Outra atração é a pesca esportiva. A pessoa paga R$ 15,00 e pode pescar o dia todo. Há grande variedade de peixes como pacu, pintado com mais de 5 quilos, tilápia, piau, tambaqui e outros.

O Pantaneiro oferece área de lazer para as crianças. Localiza-se às margens da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).