Pantaneiro realiza Sambanejo neste sábado

Hoje, 07, será realizado o evento Sambanejo no Recanto Pantaneiro, a partir das 21h.

As atrações são Felipe Gabriel & Gustavo (sertanejo), Samba Solto e DJs durante os intervalos. Serão comercializados nesta noite cervejas, caipirinhas, chopp e porções.

No primeiro lote o ingresso custa R$ 15,00. No segundo sai R$ 20,00 cada. Os bilhetes podem ser adquiridos com os promoters.

O estacionamento é gratuito. Mais informações com Lucas Eventos pelo telefone (14) 9-9768-2696 ou no Recanto Pantaneiro 9-9791-1503.

Da redação