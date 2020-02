LAV realiza Pizza Solidária

Dias 14 e 15 de fevereiro, sexta-feira e sábado, o LAV – Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo de Bariri) realiza a promoção Pizza Solidária.

As pizzas estão sendo vendidas a R$ 20 cada, no sabor presunto e muçarela. Elas devem ser retiradas na loja 1 do Supermercado Michelassi (centro), das 9 às 20h.

De acordo com os organizadores, a renda será revertida em prol dos serviços prestados pela entidade.

Maiores informações ou compra antecipada das pizzas através do telefone (14) 3662-4422 ou diretamente na secretaria do LAV.