Jovens Sarados fará retiro de carnaval

Tudo começou pela inspiração de Deus ao coração do Padre Edimilson, sacerdote missionário da Comunidade Canção Nova.

Em 2011 a missão Jovens Sarados chegou à cidade de Bariri e até os dias atuais continua seu trabalho evangelizador!

“A nossa missão é evangelizar almas jovens sendo instrumentos para que elas recebam o batismo no Espírito Santo. E formando-os como cristãos para assumirem um novo modo de viver. Dessa forma buscamos mostrar aos jovens que é possível ser jovem sem deixar de ser de Deus.”

A missão está situada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Os encontros acontecem aos sábados, às 19h30.

Maranathá

O retiro de carnaval organizado pela missão Jovens Sarados Bariri, denominado Maranathá, acontecerá entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A idade mínima para a participação do retiro é de 16 anos. O valor para inscrição é de R$ 40,00.

Com o tema “Eis que faço novas todas as coisas”, o retiro promete oferecer aos participantes uma alegria que não passa: a alegria que é o próprio Jesus.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas na secretaria paroquial Nossa Senhora Aparecida.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (14) 9-8133-1085 (Mariana) ou (14) 9-8191-4849 (Jessica).