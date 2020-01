Itaju celebra padroeiro com programação religiosa e festiva

Grande público prestigiou mais um dia de quermesse na Praça da Matriz; no palco a Banda Doce Veneno, de São Carlos – Foto Rosa Marcolino

Em plena segunda-feira, 20, feriado municipal, a cidade de Itaju celebrou o padroeiro São Sebastião com programação religiosa e festiva.

O ano de 2020 marca os 122 anos de fundação da Igreja Matriz, os 84 anos da paróquia e os 67 anos de emancipação política do município.

Logo pela manhã, às 6h, padre Éder Júnior Galbier celebrou Missa da Alvorada, com bênção do bolo de São Sebastião. Durante o dia ocorreu a venda dos pedaços.

Padre Sandro de Souza Portela, vigário episcopal do Vicariato Nossa Senhora do Patrocínio de Jaú e pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores de Brotas, a partir das 17h30, presidiu a principal celebração do dia com missa solene na Igreja Matriz, seguida de procissão e do levantamento do mastro em louvor ao padroeiro.

Quermesse

Após a programação religiosa, grande público prestigiou mais um dia de quermesse nas barracas montadas ao lado do salão paroquial e ao longo da praça matriz.

No cardápio, espetos, salgados e assados (frango e leitoa), além da venda de bebidas e doces. Segundo a equipe organizadora entre as formas de pagamento, há a inclusão de cartão de débito e crédito.

No palco, o show ao vivo da Banda Doce Veneno, de São Carlos, que há 43 anos anima festas, bailes e eventos. O repertório incluiu MPB, sertanejo universitário e raiz, axé music, xotes, pagodes, sambas, rock’n roll racional e internacional, anos 60, 70, 80 e 90, e sucessos do momento.

Hoje, sábado, 25, ocorre o último dia de quermesse de Itaju, no palco a presença da dupla sertaneja baririense, Benê & Paulinho.

Padre Sandro Portela, de Brotas, presidiu a programação religiosa da Festa de São Sebastião, com missa, procissão e levantamento do mastro – Foto: Diva Michelassi

Almoço de São Sebastião

No dia 2 de fevereiro, domingo, encerrando as festividades da Festa de São Sebastião, realiza-se celebração eucarística às 10h, seguida do almoço e grandioso leilão de gado e prendas, que ocorrem na barraca da quermesse.

No cardápio, arroz, macarrão, salada de repolho com abacaxi. Também são vendidos espetos, frango e leitoa assada e bebidas. O valor é R$ 10 a porção.