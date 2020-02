Hoje tem Carnaval Abre Alas na rua e no salão

Carnaval Abre Alas inicia com bloco Vai Quem Quer como Quer – Arquivo/Candeia

Neste sábado, 15, ocorre o Carnaval Abre Alas, com bloco Vai Quem Quer como Quer, pela manhã, e folia no salão do Umuarama Clube, a partir das 22h.

O local de concentração e saída é em frente ao Buteco do Luizinho, às 10h, e deve percorrer as ruas centrais da cidade. O ritmo de marchinhas e samba enredo é apresentado pela Banda Carlos Gomes, de Bocaina. A participação é gratuita.

Umuarama

A folia no Umuarama começa às 22h. A Banda Agagê mais uma vez é a atração musical, com seleção de marchinhas e sambas, e como nos anos anteriores, deve receber grande número de foliões.

As mesas para o baile (com quatro lugares) são vendidas a R$ 250 (pista) e R$ 200. É possível acrescentar mais lugares à mesa, uma vez que o ingresso individual custa R$ 50.

A comissão informa que as vendas são somente antecipadas. Não é possível adquirir ingressos e mesas na bilheteria.

Para o bloco e a folia no salão, a organização está vendendo abadás no valor de R$ 25. Durante a folia, quem quiser pode repor as energias saboreando canja de galinha feita pela equipe da Apae.

A renda do evento será revertida para a Apae – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Bariri.