Grupo Esperança promove Baile Regional dia 5 de janeiro

Banda Carreteiro é atração do primeiro Baile Regional de 2020 – Divulgação

No dia 05 de janeiro, domingo, o Grupo Esperança da Terceira Idade realiza Baile Regional no Clube da Melhor Idade de Bariri, das 16h às 21h.

A atração fica por conta da Banda Carreteiro, de Pirajuí. Eles apresentam o melhor do sertanejo e forró.

Os organizadores estão esperando a participação de várias caravanas regionais.

Mais informações através dos telefones 3662-1634 (Nice) e 3662-1779 (Lizete).