Grupo Amigos do Samba promove Festa do Branco

Grupo de pagode anima noite de sábado no salão Mundo dos Sonhos – Divulgação

Neste sábado, 28, às 22h, o grupo Amigos do Samba realiza Festa do Branco no salão Mundo dos Sonhos. O evento é em comemoração aos sete anos de carreira.

O grupo é composto por seis integrantes. Eles prometem animar a noite de sábado com muito pagode e roda de samba.

Segundo os organizadores, o convite custa R$ 15.