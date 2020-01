Festa do bairro Piririca de Boraceia tem passeio ciclístico, missa e almoço

Após a missa haverá almoço com churrasco no cardápio – Divulgação

Amanhã, 26 de janeiro, ocorre tradicional Festa de São Sebastião, padroeiro da comunidade do bairro rural da Piririca no município de Boraceia. A programação inclui passeio ciclístico, missa solene e almoço festivo.

Logo pela manhã, às 7h, ocorre concentração para o passeio ciclístico. Serão distribuídos café da manhã, ponto de apoio (água e frutas) e praça de alimentação.

À saída será às 8h, defronte à capela de São Sebastião, após haverá sorteio de uma bicicleta Stone Aro 26 18 V. O percurso será o Light 20 Km.

Na parte religiosa, às 10h30, o pároco Antônio Marcos de Carvalho preside missa solene em louvor a São Sebastião.

Após a celebração, ocorre almoço no valor de R$ 20. Durante o evento haverá roda de viola.

O cardápio integra arroz à grega, feijão caipira, salada, farofa e churrasco. Sorvete, doces e bebidas serão vendidas à parte.

A venda de convites é antecipada e eles devem ser adquiridos no escritório paroquial em Boraceia.

Maiores informações através do telefone (14) 3295-1230.