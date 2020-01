Festa de São Sebastião de Itaju começa dia 11 de janeiro

A dupla Vicente & Matheus é a atração musical do primeiro dia de quermesse em Itaju, na Praça da Matriz, dia 11 de janeiro

De 11 de janeiro a 02 de fevereiro, a população de Itaju vive a sua maior festa anual: a comemoração dos 66 anos de emancipação do município e louvor ao padroeiro São Sebastião (20 de janeiro).

A festa resulta de parceria entre a paróquia e a prefeitura de Itaju. A programação festiva começa dia 11, sábado, com quermesse na Praça da Matriz. As barracas, com salgados, assados, espetos, bebidas e doces, vão abrigar mais três dias de festa, 18, 20 e 25 de janeiro.

O ponto alto da quermesse são as atrações musicais, sempre após a missa das 19h30. No palco montado vão se revezar a dupla Vicente & Matheus (11/01); Banda Beja (18/01), Banda Doce Veneno (20/01) e Benê & Paulinho (25/01). ,

Encerrando as festividades, no dia 02 de Fevereiro, domingo, haverá celebração eucarística às 10h, seguida do almoço e grandioso leilão de gado e prendas, que ocorrem na barraca da quermesse.

Tríduo e Dia do Padroeiro

De 17 a 19 de Janeiro, de sexta-feira a domingo, sempre às 19h30, na Igreja Matriz, o pároco Eder Júnior Galbier vai celebrar o tríduo em louvor a São Sebastião. As cerimônias devem contar com a participação de sacerdotes da Diocese de São Carlos.

Em 20 de janeiro, segunda-feira, feriado municipal do Dia do Padroeiro e do Município, haverá a venda do bolo de São Sebastião.

A partir das às 17h30, Padre Eder realiza celebração eucarística, seguida de procissão, em louvor a São Sebastião. No término, haverá levantamento do mastro e mais um dia de quermesse.