Famílias marcam presença no carnaval no Lago Municipal

Bom público marca presença no carnaval no Lago Municipal – Rosa Marcolino

O número de foliões não foi o mesmo de anos anteriores, mas o carnaval no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson transcorreu de forma tranquila, sem incidentes e com a presença de famílias. Crianças e até bebês de colo compareceram ao evento.

O tempo também colaborou. Somente na noite de segunda-feira, dia 24, a chuva parecia que viria, no entanto, foi embora logo.

Um ponto a ser comemorado é que a Banda Projeto Folia apresentou-se no horário combinado. No sábado, dia 22, e na segunda-feira, dia 24, os músicos subiram ao caminhão-palco instalado na ponte sobre a Rua Rui Barbosa às 22h. No domingo, dia 23, o som teve início às 21h.

Nas tardes de domingo e de terça-feira o DJ Júlio comandou o som no Lago Municipal.

A festa no local, de iniciativa da prefeitura de Bariri, contou com tenda, banheiro químico e segurança privada.

Equipe formada por homens e mulheres revistou as pessoas que tinham acesso à festa, verificando se portavam algum objeto que pudesse oferecer risco ao público.

Bebidas também foram barradas. Neste ano, quatro barracas foram instaladas no local, número menor que em anos anteriores.