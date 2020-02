Esquenta de Carnaval será dia 8 no salão Mundo dos Sonhos

Banda Campary é uma das atrações do esquenta – Divulgação

No próximo sábado, 8 de fevereiro, ocorre o evento Esquenta de Carnaval no salão Mundo dos Sonhos, a partir das 22 horas.

As atrações musicais serão a Banda Campary, de Bariri, e Grupo Intuição S/A, de Ibitinga. Eles trazem o melhor do sertanejo e pagode.

O convite antecipado custa R$ 15. Mais informações entrar em contato com Adilson Silva (Fuscão) ou pelo telefone (14) 98145-7783.