Dupla Edi César & Ary se apresenta no Pantaneiro

Dupla Edi César & Ary tocará o melhor do sertanejo na sexta-feira, dia 27 – Divulgação

O Recanto Pantaneiro receberá a dupla Edi César & Ary na sexta-feira, dia 27. O público não paga entrada e pode conferir o melhor do sertanejo a partir das 21h.

Para essa noite serão preparadas deliciosas porções de tilápia, pacu, frango, leitoa, costela no bafo, polenta e fritas, além de bebidas e sucos, chope e uma novidade: torre de chope.

O Pantaneiro prepara almoço de segunda à sexta-feira, com exceção das terças-feiras. O self-service (à vontade) custa por R$ 14,99 por pessoa. Aos sábados no almoço o prato principal é a costela no bafo e no domingo, o porco no rolete.

Está aceitando reservas de mesas para almoço especial de Natal e de Ano-Novo. Os telefones para contato são (14) 9-8153-5835 e (16) 9-9715-4925.

O local é também apropriado para confraternizações, festas de casamentos, aniversários, batizados e para a prática de pesca esportiva.

Outra atração é a pesca esportiva. A pessoa paga R$ 15,00 e pode pescar o dia todo. Há grande variedade de peixes como pacu, pintado com mais de 5 quilos, tilápia, piau, tambaqui e outros.

O Pantaneiro oferece área de lazer para as crianças. Localiza-se às margens da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).