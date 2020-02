Domingo de Carnaval tem macarrão na chapa

Macarrão com molho vermelho e carne moída é uma das opções – Divulgação

No próximo domingo, 23 de fevereiro, a Paróquia de Santa Luzia de Bariri, nos altos da cidade, realiza o evento Macarrão na Chapa.

As porções serão vendidas antecipadamente por R$ 15 na secretaria da paróquia ou por membros da comunidade. No dia 23 elas começam a ser entregues a partir das 11h30, na cozinha ao lado da igreja.

Na hora, a pessoa pode escolher entre dois molhos: vermelho ou branco. Também tem direito há optar por quatro ingredientes para acompanhar o prato. As opções são: frango, calabresa, carne moída, presunto, muçarela, azeitona, queijo parmesão, bacon, milho ou brócolis.

Atenção, as porções do Macarrão na Chapa são entregues em marmitas e devem ser consumidas fora do local.

Mais informações através do telefone (14) 3662-2106 com Luzia.