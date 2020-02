Com mesas esgotadas, Carnaval Abre Alas vende ingressos avulsos

Carnaval Abre Alas tem início na parte da manhã com desfile de rua – Arquivo/Candeia

Nesta semana a organização do evento Carnaval Abre Alas divulgou que estão esgotadas as vendas de mesas. O Carnaval Abre Alas em Bariri ocorre no dia 15 de fevereiro, sábado.

Ainda de acordo com a organização, é possível acrescentar mais lugares à mesa, uma vez que o ingresso individual custa R$ 50.

A comissão informa que as vendas são somente antecipadas. Não é possível adquirir ingressos e mesas na bilheteria.

Carnaval de rua e salão

As festividades começa na parte da manhã, às 10h, com o desfile Vai Quem Quer Como Quer, com a presença da Banda Carlos Gomes, de Bocaina. A saída será na Rua Tiradentes, e percorrerá as principais ruas da cidade, terminando no Buteco do Luizinho. A participação é gratuita.

Às 22h começa o Baile de Carnaval Abre Alas, no Umuarama Clube, com animação da Banda Agagê.

Para o bloco e a folia no salão, a organização está vendendo abadás no valor de R$ 25 na Apae e loja Stylo Mulher.

Durante a folia, quem quiser pode repor as energias saboreando canja de galinha feita pela equipe da Apae.

A renda do evento será revertida para a Apae – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Bariri.