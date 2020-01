Com carnaval de rua e salão, Abre Alas ocorre no dia 15

Banda Agagê anima baile do Carnaval Abre Alas, no Umuarama

Ocorre no dia 15 de fevereiro, sábado, mais uma edição do Carnaval Abre Alas em Bariri, evento que tem renda revertida em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcional (Apae) do município.

O evento começa às 10h da manhã, com desfile Vai Quem Quer Como Quer, com a presença da Banda Carlos Gomes, de Bocaina. A saída será na Rua Tiradentes, e percorrerá as principais ruas da cidade, terminando no Buteco do Luizinho. A participação é gratuita.

Às 22h começa o Baile de Carnaval Abre Alas, no Umuarama Clube, com animação da Banda Agagê.

Os valores são R$ 250,00 mesas de pista e R$ 200 as demais (quatro ingressos cada mesa). Convites avulsos, R$ 50,00 cada. As reservas de mesas devem ser feitas na Popstyl até o dia 18.