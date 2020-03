Clube da Melhor Idadetraz bailão com Banda Contraste S. A.

Neste sábado, 07 de março, o Baile da Terceira Idade traz Banda Contraste S. A. no Clube da Melhor Idade de Bariri, a partir das 21h.

A banda da cidade de Araraquara traz em seu repertório o melhor do forró e do sertanejo.

Segundo os organizadores, sócios pagam R$ 7 e visitantes R$ 10. Não é permitida entrada para menores de 18 anos.

Da redação