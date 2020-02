Casa do Flash Back traz Legião Urbana Original Cover dia 8

Legião Urbana Original Cover completa 32 anos de carreira – Divulgação

A Casa do Flash Back traz no próximo sábado, 8 de fevereiro, banda Legião Urbana Original Cover, a partir das 22 horas.

A banda é composta por Renato Dias, Sérgio Rago, Neto Leoni e Rodrigo Santos. Eles estão comemorando 32 anos de carreira com a banda Legião Urbana Original Cover.

O convite antecipado custa R$ 20 e está sendo vendido na Microlins Bariri, Deluxe Modas, Peixaria Paraíso e promoters.

O estabelecimento oferece venda de bebidas e porções quentes e frias.

A Casa do Flash Back fica localizada na Rua João Antoniassi, 196, Jardim Yang 3. Mais informações pelo telefone (14) 99794-2420.

Pré Carnaval do Flash Back

Hoje, 1º de fevereiro, a Casa do Flash Back realiza evento Flash In Folia, a partir das 22h. Os convites antecipados custam R$ 10.