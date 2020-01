Carnaval no Lago terá banda e DJ

Carnaval terá área coberta com tenda, segurança, praça de alimentação de banheiros químicos – Arquivo/Candeia

A prefeitura de Bariri promoverá de 22 a 25 de fevereiro carnaval no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

A administração municipal contratou por R$ 15,3 mil a Banda Projeto Folia e o DJ Júlio, além de som e iluminação.

O grupo musical irá se apresentar no sábado, no domingo e na segunda-feira. O DJ comandará o som nas matinês de domingo e de terça-feira.

A festa será nos mesmos moldes de anos anteriores, com caminhão palco na Rua Rui Barbosa e tenda para que os foliões não se molhem em caso de chuva.

Também haverá praça de alimentação, segurança privada e banheiros químicos.

Segundo o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), nos próximos dias será realizada reunião com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, setores de Trânsito e de Saúde para definir o esquema de interdições e segurança na região do Lago.