Carnaval na Casa do Flash Back começa hoje

A Casa do Flash Back dá início hoje (26) ao Carnaval para a Família, com músicas dos bons tempos da Festa do Momo.

As atrações são Soraia Sadi e Sandro Ronche. Hoje (26) e na segunda-feira (28) a festa tem início a partir das 21h. Amanhã (27) e na terça-feira (1º de março) será realizada a matinê, com início às 15h. Haverá venda de porções e bebidas em geral.

O pacote de ingressos para os quatro dias custa R$ 50,00. É possível fazer a compra por PIX.

Para as duas noites o convite antecipado avulso será vendido a R$ 25,00. No caso da matinê, o ingresso antecipado avulso sai por R$ 10,00. Crianças de até 10 anos de idade acompanhadas dos pais não pagam entrada.

Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (14) 99794-2420. A Casa do Flash Back localiza-se na Rua João Antoniassi, 196, no Jardim Yang 3.

Coldplayers

Na sexta-feira (4) a Banda Coldplayers marcará presença na Casa do Flash Back. O grupo fará um tributo à banda Coldplay.

O ingresso antecipado custa R$ 15,00 e pode ser adquirido via PIX. O telefone para contato é (14) 99794-2420.

Da Redação