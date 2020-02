Carnaval de Boraceia traz Banda Bora Folia

Banda Bora Folia agita Carnaval de Boraceia – Divulgação

A Prefeitura Municipal de Boraceia através do setor de Cultura realiza entre os dias 22 e 24 de fevereiro Carnaval 2020. A festividade terá duas noites e uma matinê.

A atração será da banda Bora Folia, de Itapuí. No sábado (22), e segunda-feira (24), o evento tem início às 22 horas. No domingo (23), matinê a partir das 16h.

Todas as noites de festa será realizado na Rua Terciliano Sgavioli, localizado no centro do município.