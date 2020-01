Carnaval Abre Alas traz Banda Agagê

Na parte da manhã ocorre o desfile Vai Quem Quer Como Quer – Arquivo/Candeia

No dia 15 de fevereiro, sábado, acontece mais uma edição do Carnaval Abre Alas em Bariri. O evento tem renda revertida em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcional (Apae).

Segundo os organizadores, na parte da manhã, às 10h, ocorre o desfile Vai Quem Quer Como Quer, com a presença da Banda Carlos Gomes, de Bocaina. A saída será na Rua Tiradentes, e percorrerá as principais ruas da cidade, terminando no Buteco do Luizinho. A participação é gratuita.

Às 22h começa o Baile de Carnaval Abre Alas, no Umuarama Clube, com animação da Banda Agagê.

Os valores são R$ 250,00 mesas de pista e R$ 200 as demais (quatro ingressos cada mesa). Convites avulsos, R$ 50,00 cada. As reservas de mesas estão sendo feitas na Apae de Bariri.

Os organizadores também informam que estão sendo vendidos abadás no valor de R$ 25 na loja Stillo Mulher na Rua Tiradentes.