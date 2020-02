Candeia, Belluzzo e Black Melon iniciam cobertura do Carnaval

Fotos, lives, noticiais, painel gigante e sala de imprensa: novidades da cobertura Black Folia do Carnaval 2020

Carnaval 2020

Têm início hoje às 11h a cobertura ‘Black Folia’ do Carnaval 2020, em parceria entre o Jornal Candeia, 91 FM, Rádio Cultura, e a marca de óculos de sol Black Melon.

De hoje até o dia 25, a equipe ira atuar para transmitir e registrar o desfile de rua e Carnaval Abre Alas e o Carnaval no Umuarama Clube e Lago Municipal.

A cobertura será feita em tempo real, com flashes ao vivo através das páginas do Facebook dos meios de comunicação envolvidos.

Também haverá fotos e reportagens publicadas no Jornal Candeia impresso e no site.

Novidades

Além das tradicionais ‘lives’ e fotos, a cobertura Black Folia contará com duas novidades, ambas montadas no salão do Umuarama Clube.

A primeira delas é um painel gigante que simula uma praia, onde as pessoas poderão tirar fotos para guardar ou publicar nas redes sociais.

Outra novidade será a Sala de Imprensa oficial, com ambiente decorado, onde serão realizadas entrevistas especiais.

Durante a transmissão ainda serão sorteados brindes, ingressos e camisetas da cobertura.

Para participar das promoções e assistir as transmissões, basta curtir a página do Jornal Candeia: www.facebook.com/JornalCandeia