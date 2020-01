Boraceia realiza cadastro de blocos para o Carnaval Bora Folia

A Prefeitura de Boraceia, através da Diretoria de Cultura, está patrocinando desfile de blocos para o Carnaval Bora Folia 2020.

De acordo com os organizadores, a diretoria está cadastrando os blocos para auxiliar no desfile carnavalesco, que será realizado na avenida central da cidade.

Os interessados devem procurar a Diretoria de Cultura, cuja sede fica na Central de Serviços Urbanos e Rurais (Cesur), das 7h às 17h, ao lado do Posto de Saúde da Família (PSF).

A encarregada do cadastramento é Grazieli Bava. Segundo ela, os blocos devem participar com abadá ou camiseta identificativa.

Maiores informações, na Diretoria de Cultura ou através do telefone (14) 3295-9100 – ramal 245.