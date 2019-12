Baile de Férias do Umuarama será dia 11 de janeiro

Banda Deck 66 e DJ Wesley Freire agitam Baile de Férias – Divulgação

No dia 11 de janeiro, sábado, o Umuarama Clube de Bariri promove Baile de Férias a partir das 23 horas.

Segundo os organizadores, serão duas atrações musicais: Banda Deck 66 e DJ Wesley Freire, ambos de Bauru.

O convite antecipado custa R$ 30 para visitantes, e podem ser adquiridos na secretaria do clube e Papelaria Nota 10. Sócios com mensalidade em dia não pagam.

Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.