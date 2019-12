Baile da Terceira Idade traz Banda Arco Íris neste sábado

Banda promete agitar noite de sábado com músicas envolventes – Divulgação

Hoje, 28, a partir das 21h, o Baile da Terceira Idade traz Banda Arco Íris, de Monte Aprazível, no Clube da Melhor Idade de Bariri.

A banda promete agitar a noite no clube. No repertório, ritmos envolventes.

Segundo os organizadores, sócios pagam R$ 7 e visitantes R$ 10. Menores de 18 anos não entram.