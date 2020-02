Bailão traz Paulinho do Forró no Clube da Melhor Idade

Cantor agita noite no clube com repertório sertanejo e bailão – Divulgação

Hoje, 11 de janeiro, o Baile da Terceira Idade traz cantor Paulinho do Forró no Clube da Melhor Idade de Bariri, a partir das 21 horas.

Paulinho é de Bauru e promete agitar a noite no clube com muito sertanejo e bailão.

Segundo os organizadores, sócios pagam R$ 7 e visitantes R$ 10. Menores de 18 anos não entram.