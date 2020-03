7º Festival de Pipas ocorre em junho

Pipas Marassato promove o 7º Festival de Pipas no dia, 28 de junho. O evento ocorre às 14h, no Centro Social Urbano (CSU).

As inscrições ocorrerão no local, onde haverá também barraca de bebidas e pipas.

O evento contará com troféus do 1º ao 9º lugar dentre as categorias:

– Mais colorido

– Maior

– Menor soltador

– Menor

– Mais bonito

– Mais criativo

– Pipas caixas

– Vovô mais velho

– Raias

Da Redação