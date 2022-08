Vôlei de Bariri vai para a segunda fase dos Jogos Regionais

Após jogos disputados em Brotas no domingo (7), as equipes baririenses feminina e masculina de vôlei estão classificadas para a segunda fase dos Jogos Regionais 2022.

Na categoria masculina, a equipe venceu o time da casa por 2 x 0. Em seguida, em disputa com Barra Bonita, perdeu por 2 x 0. Assim, Bariri e Barra se classificaram para a fase seguinte.

Já no feminino, Bariri enfrentou Jaú e perdeu por 2 x 0. Mas no jogo seguinte, venceu o Brotas pelo mesmo placar. Deste modo, Bariri e Jaú estão na próxima fase dos jogos regionais.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação