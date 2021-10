Umuarama promove torneio de vôlei de areia

Times masculino e feminino que ficaram nas primeiras colocações no torneio realizado domingo, dia 17 – Divulgação

O Umuarama Clube de Bariri promoveu no domingo (17) torneio de vôlei de areia, com participação de times masculinos e femininos

No caso dos homens, cada time contava com três jogadores. Em relação às mulheres, eram quatro atletas de cada equipe.

No masculino os campeões foram Wagner, Murillo e Márcio. No torneio feminino o primeiro lugar ficou com o quarteto formado por Érica, Ana Paula, Priscila e Glaucia.