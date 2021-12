Umuarama: Escritório Sistema e Eisenbahn decidem título

Escritório Sistema e Eisenbahn jogam hoje às 15h30 – Divulgação

As equipes do Escritório Sistema e Eisenbahn farão hoje (11), a partir das 15h30, a final do Campeonato de Futebol Categoria Livre do Umuarama Clube de Bariri.

As semifinais ocorreram no sábado passado (4). No primeiro confronto, o Escritório Sistema bateu a Renova por 4 a 1. No segundo jogo, a Eisenbahn venceu a Camisetas Kezo pelo mesmo placar.

Os dois finalistas se enfrentaram no dia 27 de novembro pela fase de classificação. Naquela oportunidade, a Eisenbahn levou a melhor: 4 a 2.