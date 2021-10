Sub 11 de Bariri vai para a próxima fase do Estadual

Ao vencer a equipe de Dois Córregos, por 5 a 2, os meninos do Sub 11 classificaram Bariri para a próxima fase – Divulgação

No dia 23, sábado, aconteceu a última etapa da fase Sub-Regional do Campeonato Estadual de Futebol e a equipe Sub 11 de Bariri se classificou para a próxima fase do certame.

As equipes de Bariri enfrentaram os times da cidade de Dois Córregos em todas as categorias, obtendo os seguintes resultados:

Sub 11 – 5×2 (vencedor);

Sub 13 – 2×2 (empate);

Sub 15 – 1×0 (derrota local)

Fase regional

A próxima etapa – que é a fase regional – será em Bauru no dia 13 de novembro, sábado, e Bariri vai enfrentar as equipes de Bauru e Lins.

Se os garotos do Sub 11 vencerem a próxima etapa regional, vão garantir vaga para a grande final estadual.

A Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Esportes, parabeniza os atletas e técnicos pelo empenho e dedicação e segue apoiando e promovendo as práticas esportivas.

Fonte: Assessoria de Imprensa