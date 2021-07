Setor de Esportes fornece material esportivo às comunidades

Redes e bolas foram fornecidas à equipe do Esporte Clube Livramento e ao Clube Recreativo na Vila Santa Helena – Divulgação

Nos últimos dias, o Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri disponibilizou material para a prática esportiva em comunidades locais.

Redes e bolas foram fornecidas à equipe do Esporte Clube Livramento, conhecida como Meninos do Livra e também aos responsáveis pelo Clube Recreativo Diamante Negro, na Vila Santa Helena.

Segundo o grupo, o objetivo é apoiar os projetos esportivos das comunidades do município, visando incentivar as práticas esportivas em Bariri e promover a cidadania e o bem-estar da população.

Além do fornecimento do material, foram discutidas melhorias na quadra esportiva do Clube.

Fonte: Assessoria de Imprensa