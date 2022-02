Setor de Esporte divulga horário de aulas e treinos no Clube Municipal

O Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri divulgou esta semana data e horário de aulas e treinos de diferentes modalidades.

Segundo a programação, aulas e treinos de basquete, vôlei, futsal, dança, hidroginástica e natação serão ministradas no Clube Municipal José Giacone. Somente os treinos de futebol de campo ocorrem nos Centros de Lazer do Trabalhador Arrudão (altos da cidade) e Filengão (Livramento).

Para mais informações e inscrições, ligar no telefone (14) 3662-3883.

Imagem: Aulas e treinos de basquete, vôlei, futsal, dança, hidroginástica e natação serão ministradas no Clube Municipal; futebol de campo no Arrudão e Filengão

Confira programação de treinos e aulas

• FUTSAL MASCULINO – TREINO

DIA HORÁRIO

Segunda-feira 13h às 14h30

Terça à sexta-feira 08h às 10h

Terça e quinta-feira 18h às 19h30

• BASQUETE – MASCULINO/FEMINIMO

DIA HORÁRIO

Quarta-feira 9h30 às 10h30

15h às 16h15 (9 a 12 anos)

16h15 às 18h (treino)

18h às 19h30 (jogo)

Sexta-feira 9h30 às 10h30 (9 a 12 anos)

15h ás 17h (9 a 12 anos)

17h às 18h (treino)

• VÔLEI – TREINO

DIA HORÁRIO

Segunda-feira 16h30 às 18h

Terça-feira 13h ás 15h (iniciação)

Quarta-feira 13h30 às 15h

Quinta-feira 13h ás 15h (iniciação)

15h às 17h

Sexta-feira 13h30 às 15h

• NATAÇÃO

DIA HORÁRIO

De terça a sexta-feira 14h às 15h

• FUTEBOL DE CAMPO – TREINO

DIA E HORÁRIO: a serem definidos

LOCAL: Arrudão e Filengão

