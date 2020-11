Semifinais no Umuarama serão disputadas hoje

Heineken (foto) enfrenta o Palácio dos Esportes de olho numa das vagas para a final – Divulgação

Dois jogos na tarde de hoje (14) movimentam as semifinais do Campeonato de Futebol Livre do Umuarama Clube de Bariri.

A partir das 15h se enfrentam Tec Car e Escritório Sistema. O Tec Car terminou em primeiro lugar na fase de classificação e garantiu vaga às semifinais de forma direta.

O Escritório Sistema venceu a CNA no domingo (8) por 4 a 2, em jogo válido pelas quartas de final.

Às 16h15 de hoje haverá a segunda partida das semifinais entre Palácio dos Esportes e Heineken. O Palácio também se classificou com antecedência às semifinais ao terminar a fase de classificação em segundo.

Já a Heineken bateu o Coquinhos Construções por 5 a 3, partida disputada no sábado (7).

A decisão do Campeonato de Futebol Livre está marcada para o dia 21, próximo sábado.