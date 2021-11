Rodada desta 4ª-feira do Futsal é transferida para 6ª-feira

Divulgação

O Setor de Esportes do Município de Bariri informa que a rodada do Campeonato Municipal de Futsal “Waldemor Penachi” que seria realizada nesta quarta-feira (10) foi transferida para a sexta-feira (12).

Os jogos acontecem no Clube Municipal, localizado na Rua José Bonifácio, 121, a partir das 19h30.

Confira os próximos jogos

12/11 – 19h30 – Bom Sabor x Santa Helena

12/11 – 20h30 – JM x 1000 Grau

17/11 – 19h30 – Juventude x XV da Vila

17/11 – 20h30 – Arrudão x Real Juvenil

19/11 – 19h30 – Unidos da Villa x Amigos Nota 10

19/11 – 20h30 – Real Bariri x Quase Um Time

22/11 – 19h30 – Juventude x Real Acessível

22/11 – 20h30 – Real Juvenil x XV da Vila

24/11 – 19h30 – Arrudão x XV da Vila

24/11 – 19h30 – Real Acessível x Real Juvenil