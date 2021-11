Nesta quinta-feira (18) tem Bariri contra Marília na semifinal de vôlei

Nesta quinta-feira, 18, a partir das 21h, na quadra Conrado Migliorini do Clube Municipal, Bariri disputa semifinal de vôlei contra a equipe de Marília.

O jogo integra a série ouro do Campeonato da Associação Pró-Vôlei (APV).

O evento está sendo coordenado pelo Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri. Mais informações através do telefone, (14) 3662-3883 ou diretamente na secretaria do clube à Rua José Bonifácio, nº 121.