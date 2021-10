Máster do Umuarama: chuva cancela primeira rodada

Arquivo/Candeia

A forte chuva que caiu em Bariri na madrugada de domingo (24) cancelou a primeira rodada do Campeonato de Futebol Categoria Máster do Umuarama Clube de Bariri.

Em comum acordo, Chapéus Dallas x Don Casco decidiram se enfrentar na noite de ontem (29). O outro jogo que aconteceria na estreia da competição (Camisetas Kezo e Café Aroma) será marcado posteriormente.

A rodada de amanhã (31) foi mantida. A partir das 8h15 enfrentam-se Camisetas Kezo x Coquinho Construções. Depois entram em campo Tec Car x Café Aroma.

Entre uma partida e outra (por volta das 9h30) haverá homenagem a familiares de Gabriel Farah Haddad, sócio do clube e membro do conselho deliberativo, falecido este ano em decorrência da Covid-19, e de Marli da Silva, que por muitos anos trabalhou no Umuarama e faleceu recentemente.