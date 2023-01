Inscrições abertas para o Campeonato Regional de Futebol de Veteranos 2023

O Setor de Esportes de Bariri abriu inscrições para o Campeonato Regional de Futebol de Veteranos 2023.

Podem se inscrever atletas nascidos até 1983, ou seja, que possuam mais de 40 anos ou que completam a idade neste ano.

Os interessados devem procurar o Clube Municipal José Giaconi, localizado na Rua José Bonifácio, 121, no centro, até o dia 3 de março. O horário de atendimento do clube é das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

No momento da inscrição é necessário que cada equipe doe uma cesta básica tamanho médio. Podem participar times de Bariri e de toda região.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Setor de Esportes de Bariri pelo (14) 3662-3883.