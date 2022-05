Grupo de automodelismo de Bariri participa de evento em Itu

O grupo de automodelismo Rock Crawler Bariri participou no fim de semana de evento no Casarão de Itu – Pousada e Camping.

Trata-se do Camp Trail Adventure 4×4, maior evento off-road escala da América do Sul.

Na ocasião, houve plantio de árvores e enterro de cápsula do tempo que será aberta daqui a 10 anos.

O grupo de Bariri é formado por André, Rejane, Eliane, Júnior e Rafael. Eles têm como hobby o automodelismo off road escala 1/10 (carros operados via controle remoto).