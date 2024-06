ESPORTE: Washington estreia pelo Monte Azul no Paulista sub-13

O jogador Washington Rodrigues Mariano, da base do Amigos do Livra, de Bariri, estreou pelo Monte Azul no Campeonato Paulista de Futebol, sub-13.

O time jogou em casa na manhã do domingo (9) e bateu o Barretos por 2 a 0. A partida foi realizada no Estádio Otacília Patrício Arroyo.

A rodada do fim de semana foi a quarta pelo Paulista da modalidade. O Monte Azul disputou três partidas, com uma vitória e duas derrotas.