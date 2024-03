Esporte: Sub 18 de Bariri estreia com vitória nos Jogos da Juventude

Na manhã do sábado (16), a equipe de futebol Sub 18 de Bariri estreou com vitória nos Jogos da Juventude. Os jogadores baririenses venceram pelo placar de 5 x 0 a equipe de Bocaina.

Os gols foram marcados pelos atletas Felipe Paderna, João Victor Viccari, Douglas Campos e Marley da Silva que marcou 2 vezes.

A partida foi realizada na cidade de Jaú, no Campo do Cartodromo.

O próximo compromisso de Bariri será no próximo sábado (23), no Campo do Centro de Lazer Arrudão, contra Dois Córregos.

Os garotos estão disputando o campeonato com apoio do Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri. (Fonte: Equipe do Setor de Esporte)