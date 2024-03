Esporte: Pedro Da Dalto disputa série A2 do Paulistão pelo Rio Claro

O baririense Pedro Henrique Oliveira Da Dalto, 20 anos, está disputando a série A2 do Campeonato Paulista de Futebol pela equipe do Rio Claro. Ele joga de zagueiro e lateral direito.

Até o momento, o time disputou 11 partidas. Pedro participou de sete delas, quatro como titular.

Ele assinou contrato profissional com o Rio Claro em dezembro do ano passado.

Pedro estudou na Emei 4, Escola Municipal Professora Julieta Rago Foloni e Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro.

Como passou a residir em outras cidades por causa do futebol, terminou os estudos em escolas dos municípios onde atuava.

O atleta foi medalhista por três vezes da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) – duas pratas e um bronze – e conquistou uma prata na Olimpíada Paulista de Matemática (OPM).

O interesse pelo futebol veio pelo incentivo do pai, José Da Dalto, e pelo exemplo do irmão, que já jogava.

Em Bariri, passou pelas escolinhas do Umuarama Clube e do Centro Social e Urbano (CSU). Depois, participou da Escolinha Craques do Futuro, de Bauru.

Em equipes profissionais, Pedro iniciou no futebol em 2016, jogando pelo sub-13 do América, de São José do Rio Preto. No ano seguinte transferiu-se para o XV de Jaú e em 2018, ainda pelo sub-15, foi para o Noroeste, onde disputou também o sub-17.

Em 2019 disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por conta da pandemia da Covid-19, ficou um ano e meio sem atuar. Retornou aos gramados pela Copinha em 2022, pelo União Iacanga.

Em 2022 retornou ao Noroeste para a disputa do Paulista sub-20. Terminada a competição, apresentou-se ao Rio Claro. Nesse clube disputou em 2023 a Copinha e o Paulistão sub-20. No fim do ano passado, assinou seu primeiro contrato profissional.