ESPORTE: Domingo (17) tem 2ª Corrida de Rua de Bariri

Neste domingo (17) ocorre a 2ª Corrida de Rua de Bariri, a partir das 8h, com saída no Lago Municipal Prefeito Accacio Masson. O percurso é de 5 km.

O evento é promovido pela DM Eventos Esportivos, em parceria com o Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri. As inscrições já foram encerradas.

Cada competidor recebe dois kits (pré e pós prova). O kit pré-prova, que deve ser retirado no dia do evento entre 6h30 e 7h30, será composto por um chip descartável, para cronometragem da corrida, um número de peito e uma camiseta, caso esta tenha sido garantida pelo participante no momento da inscrição.

Já o kit pós-prova contém um isotônico, uma barra de cereal e uma medalha de aço.

Para a premiação, os competidores serão divididos em categorias de acordo com a sua idade, de forma que cada categoria terá um intervalo de, no máximo, 10 anos entre os participantes. Os primeiros cinco colocados no geral e os primeiros cinco colocados de cada categoria serão premiados.

Também será realizada uma “Corrida Kids”, que terá inscrições gratuitas no dia e local do evento.

Mais informações podem ser obtidas com o Setor de Esportes de Bariri, pelo telefone (14) 3662-3883. (Fonte: Assessoria de Comunicação)