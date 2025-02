Esporte: Campeonato de Skate reúne bom público no Lago Municipal

Dia 2, domingo, a Associação Escolinha de Skate de Bariri realizou a 3ª edição da competição de Skateboard. Direcionado para a categoria Mirim (masculino e feminino), o evento foi realizado no Lago Municipal Prefeito Acácio Masson.

O evento reuniu bom público. A competição atraiu skatistas, famílias e simpatizantes do esporte de diversas cidades do centro-oeste paulista, que curtiram uma manhã de skate, música e gastronomia. De acordo com a organização, entre às 9h e 13h, transitaram pelo local cerca de 500 pessoas.

O campeonato foi organizado pelo Associação Escolinha de Skate, com o patrocínio da Plásticos Bariri, Michelassi Supermercados, Willian Radical, DR7 e Casa São Paulo. A Prefeitura Municipal de Bariri apoiou o evento.

Além do campeonato, o evento contou com o pocket show da banda Umbleghlla. A banda D’Maori também marcou presença no local.

Na categoria feminina, concorrem sete skatistas. O pódio foi formado pela baririense Isabele Santos Pinot (3º lugar), Valentina Norato, de Lençóis Paulista (2º Lugar) e a bauruense Lara Esteves (1º lugar).

Já no masculino, foram 25 inscritos. Numa competição acirrada, o resultado final ficou: Arthur Budin, de Bariri (3º lugar), Endryo, de Lençóis Paulista (2º lugar) e o grande vencedor, Heitor Pedroza (1º lugar), de Araraquara.